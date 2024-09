Juventude x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de duas semanas de Data Fifa, o Campeonato Brasileiro está de volta e promete uma 26ª rodada de muita emoção em campo. Assim, no próximo domingo (15), Juventude e Fluminense medem forças, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, na briga para se afastar da zona de rebaixamento.

Dessa forma, o Alviverde entrou nesta rodada com 29 pontos, em 13º, e tenta manter o jejum de quase 19 anos sem perder para o adversário carioca em Caxias do Sul. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, tem 27 pontos, na 16ª posição, e tenta seguir com sua reação na competição e dar um salto na classificação.

Onde assistir

O confronto deste domingo (15) terá as transmissões da TV Globo e dos canais Premiere.

Como chega o Juventude

Após a eliminação na Copa do Brasil, para o Corinthians, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Rodrigo Sam, que deve seguir de fora. Além disso, o lateral-direito Ewerthon saiu com dores no último confronto, na Neo Química Arena. Danilo Peixoto, Caíque e Gabriel Taliari também estão lesionados e desfalcam a equipe gaúcha, que vem de duas derrotas seguidas na competição.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes terá praticamente a força máxima para o duelo, com apenas três desfalques, de jogadores que passaram por cirurgias. Dessa forma, Lelê, Diogo Barbosa e Ignácio estão de fora da partida. Por outro lado, Martinelli, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, e Germán Cano, recuperado, estão aptos e podem reforçar o time. Por fim, Gabriel Fuentes e Victor Hugo, reforços que ainda não estrearam, estão à disposição do treinador.

JUVENTUDE x FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 13/09/2024, às 16h (de Brasília)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo. Técnico: Jair Ventura

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga (Marcelo); Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Neuza Inês Black (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.