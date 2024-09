Atlético-GO x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Atlético-GO e Vitória entram em campo neste sábado (14/9), pela 26ª rodada do Brasileiro. O jogo será no Antônio Accioly, em Goiânia, casa do lanterna Dragão. que tem 18 pontos. Já o Vitória ocupa a 18ª posição, tem 22, também na zona de rebaixamento. O duelo começa às 16h (de Brasília), mas a Voz do Esporte inicia a sua coberta bem antes, com a Jornada Esportiva começando às 14h30, sob o comando de Diego Mazur, que também está na narração.