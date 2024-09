Léo Pereira impressiona no Rock in Rio com joia de luxo

Jogador do Flamengo curte Rock in Rio ao lado da namorada, Karoline Lima - (crédito: Foto: Reprodução/ Instagram Karoline)

Acompanhado da namorada Karoline Lima, o jogador do Flamengo Léo Pereira marcou presença no Rock in Rio, na última sexta-feira (13), e chamou a atenção pelo luxo no primeiro dia do evento. O zagueiro utilizou um colar pela primeira vez, com uma joia cravejada de brilhantes.

De acordo com Léo, o colar foi um presente de seu empresário, e admitiu que não sabe o valor exato da peça. Ainda assim, mostrou cuidado.

“Nem sei quanto custou, só sei que vou sair daqui e guardar no cofre”, disse Léo Pereira durante o evento.

Além disso, Léo também revelou uma nova tatuagem em homenagem à namorada: uma borboleta no peito, um dos animais favoritos de Karoline Lima, que tem borboletas tatuadas no braço, na mão e no pescoço.

