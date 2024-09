Quando Memphis Depay estará em condições ideais para estrear?

A contratação de Memphis Depay pelo Corinthians gerou repercussão mundial. Em números, o Timão alcançou a marca de 12 milhões de seguidores no Instagram após o anúncio. O nome do atacante foi a segunda pesquisa mais realizada pelo Google Brasil durante a semana: mais de 1 milhão de acessos. Na Holanda, houve aumento de 400% em buscas pela equipe paulista. Apesar da empolgação com a chegada do atacante, é preciso cautela para que o atleta esteja em plenas condições de entrar em campo. Flávia Magalhães, médica do esporte e que atua com futebol há 20 anos, analisa que exames e testes são essenciais.

“Ajudam a corrigir descompensações, assimetrias e outras alterações que possam impactar no desempenho. Especialmente no contexto do Memphis, que tem histórico de lesões, é essencial o olhar da equipe que irá contar com o jogador no dia a dia, considerando que é preciso segiuir alguns passos.

” Exames físicos fazem a “varredura” de qualquer condição que possa prejudicar o desempenho. A avaliação fisioterápica verifica possíveis distúrbios articulares e musculares. Há a avaliação cardiológica; exames laboratoriais, oftalmológicos, de qualidade de sono. E outros como a parte nutricional e psicológica.

Para Leandro Carvalho, fisioterapeuta esportivo associado à SONAFE Brasil (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física), a fisioterapia é uma parte fundamental no processo de adaptação do jogador e prevenção de lesões, além de ser uma das principais portas de entrada para manter o atleta saudável.

“Assim, se estabelece uma linha de base para todo o trabalho”, aponta o profissional.

Memphis Depay e o histórico de lesões

O histórico de lesões de Memphis é algo que preocupa os corintianos. Isso porque, desde 2019, pelo Lyon, o jogador sofreu com contusões em todas as temporadas, somando 626 dias sem atuar nos últimos cinco anos. Segundo o fisioterapeuta, isso não significa que o atleta continuará sofrendo com essas questões ao longo de sua carreira, mas é um fator a ser analisado pelo departamento médico do Corinthians.

Além disso, o fato de o atleta ter atuado toda a sua carreira no futebol europeu, com um clima e condições de jogo diferentes do Brasil, não deve ser problema para a sua adaptação no futebol nacional.

“O organismo humano é adaptável. Estamos em um país de clima tropical, que não possui oscilações climáticas extremas. Por isso, a adaptação pode ser alcançada em alguns dias de treinamento”, analisa Leandro.

