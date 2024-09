Italiano: Empoli e Juventus ficam no empate sem gols

Em uma partida sem grandes inspirações, Empoli e Juventus ficaram no empate sem gols neste sábado (14), pela 4ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rolou no Estádio Carlo Castellani, em Florença, na Itália. O brasileiro Douglas Luiz, revelado pelo Vasco e uma das principais contratações da Juve na última janela de transferências, foi titular e um dos principais jogadores da Velha Senhora.

Dessa maneira, a Juve chegou a oito pontos em quatro rodadas e assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano. Apesar da invencibilidade, o clube de Turim chegou ao segundo empate consecutivo no Calcio e pode ser ultrapassado no decorrer desta 4ª rodada.

Por outro lado, o Empoli também está invicto no Campeonato Italiano, mas chegou ao terceiro empate em quatro jogos na competição. Assim, a equipe está na 7ª posição, com seis pontos.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, mas sem grandes inspirações. Poucas chances reais de gol foram criadas e as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

Na volta do intervalo, a Juve foi para cima e pressionou o Empoli no campo de ataque. No entanto, os donos da casa se fecharam na defesa e evitaram dar espaços para a troca de passes da Velha Senhora. Mas, a Juventus conseguiu levar perigo em jogadas pelos lados do campo. Ao mesmo tempo, o Empoli teve dificuldades na segunda etapa, com muitos erros técnicos. Dessa forma, a pouca criatividade de ambas as equipes acabou sendo determinante para o placar zerado.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (14/9)

Como 2×2 Bologna

Empoli 0x0 Juventus

Milan x Venezia – 15h45

Domingo (15/9)

Genoa x Roma – 7h30

Atalanta x Fiorentina – 10h

Torino x Lecce – 10h

Cagliari x Napoli – 13h

Monza x Inter de Milão – 15h45

Segunda-feira (16/9)

Parma x Udinese – 13h30

Lazio x Verona – 15h45

*Horários de Brasília

