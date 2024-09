Tottenham x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League 2024/25. Tottenham e Arsenal se enfrentam, neste domingo (15), no clássico do norte de Londres, às 10h (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Tottenham Hotspur Stadium, casa do Spurs.

Como chega o Tottenham

O Tottenham vem de uma derrota para o Newcastle antes da pausa para a Data Fifa e agora retorna suas atenções para a Premier League, em jogo duro contra o Arsenal. Ao mesmo tempo, o Spurs tem apenas quatro pontos e precisa da vitória para brigar na parte de cima da tabela.

Nas três rodadas até o momento, o Tottenham teve um empate, uma vitória e uma derrota. Assim, a equipe aparece na 12ª posição.

Além disso, a boa notícia é que o técnico Ange Postecoglou poderá contar com o retorno de Solanke, que desfalcou o time na derrota contra o Newcastle. Porém, o brasileiro Richarlison, lesionado, segue fora.

Por fim, Bissouma e Van de Ven aparecem como dúvidas para o jogo deste domingo.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal também vem de um tropeço na Premier League, e perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar com o Brighton na rodada passada, antes da pausa para a Data Fifa de setembro. Contudo, os Gunners seguem invictos na competição e querem mais uma vitória para seguir na cola do líder Manchester City.

Mas, o técnico Mikel Arteta terá que superar alguns desfalques importantes. O último deles, mas não menos importante, o meia Odegaard, que se lesionou durante a Data Fifa, deve ser ausência neste domingo. Ao mesmo tempo, Rice, Tomiyasu, Calafiori e Mikel Merino, lesionados, são baixas confirmadas.

Porém, a boa notícia é que o Arsenal pode contar com o retorno de Gabriel Jesues e Sterling pode fazer sua estreia com a camisa dos Gunners.

Tottenham x Arsenal

4ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: domingo, 15/09/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Van de Ven, Romero e Udogie; Bentancur e Sarr; Maddison, Heung-Min Son e Kulusevski; Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.

Arsenal: David Raya; White, Gabriel Magalhães, Saliba e Timber; Partey, Jorginho e Havertz; Gabriel Jesus, Saka e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Jarred Gillett (ING)

Onde assistir: ESPN e Disney+

