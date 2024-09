Girona x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Barça durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação/Barcelona)

O dérbi da Catalunha movimenta a 5ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. Girona e Barcelona se enfrentam, neste domingo (15), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Montilivi. Ambas as equipes vêm de vitória na La Liga e prometem um jogo equilibrado na parte de cima da tabela.

Como chega o Girona

Após um início de temporada complicado, com um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas da competição, o Girona conseguiu se recuperar e venceu as duas últimas rodadas. Assim, a equipe chegou aos sete pontos e aparece na 5ª posição. Ou seja, um resultado positivo neste domingo, diante de um concorrente direto na parte de cima da tabela, pode manter o clube com grandes aspirações em mais uma edição do Campeonato Espanhol.

No entanto, o Girona terá somente o desfalque de Yangel Herrera, lesionado.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barça é o time com a melhor campanha nesta edição da La Liga, o único com 100% de aproveitamento. Assim, os culés lideram a competição com 12 pontos, e têm um de vantagem para o vice-líder Villarreal, que já entrou em campo nesta 5ª rodada.

Contudo, o técnico Hansi Flick segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Christensen, De Jong, Araújo, Ansu Fati, Gavi, Fermín López e Marc Bernal são desfalques certos por motivos de lesão. Por fim, Dani Olmo, principal contratação do Barça na última janela de transferências, aparece como dúvida para este domingo.

Girona x Barcelona

5ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: domingo, 15/09/2024, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, em Girona (ESP)

Girona: Gazzaniga; Francés, David López, Blind e Gutiérrez; Oriol Romeu, Yangel Herrera e Iván Martín; Viktor Tsygankov, Bryan Gil e Abel Ruíz. Técnico: Michel.

Barcelona: Ter Stegen; Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Marc Casadó, Pedri e Dani Olmo; Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)

VAR: Valentín Pizarro Gómez (ESP)

Onde assistir: Disney+

