Monza x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Em duelo que pode alterar a liderança da competição, a Inter de Milão visita o Monza, neste domingo (15), às 15h45 (de Brasília). A bola rola no Estádio Brianteo di Monza, pela 4ª rodada do Calcio.

Como chega o Monza

O objetivo do Monza nesta temporada é permanecer na elite do futebol italiano. No entanto, a equipe precisa melhorar o retrospecto na competição. Até o momento, o time somou apenas dois pontos em três jogos e aparece na 15ª posição.

Ou seja, os donos da casa precisam superar os atuais campeões para conquistarem a primeira vitória no Campeonato Italiano e se afastar da zona de rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o Monza segue com os desfalques de Dany Mota, Birindelli, Ciurria e Cragno, lesionados.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter de Milão viu a Juventus assumir a liderança ao empatar fora de casa contra o Empoli, mas pode retomar a ponta da tabela caso some pontos neste domingo. Além disso, com oito gols marcados e apenas dois sofridos, a equipe de Milão ostenta o melhor ataque e a melhor defesa do Calcio.

Assim, os atuais campeões chegam embalados após a vitória por 4 a 0 sobre a Atalanta na rodada passada e o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi aparece como favorito para buscar o triunfo neste domingo.

Por fim, o único desfalque da Inter fica por conta de Tajon Buchanan, lesionado.

Monza x Inter de Milão

4ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: domingo, 15/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Brianteo di Monza (ITA)

Monza: Turati; Izzo, Marí, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulous, Maldini, Caprari; Duric. Técnico: Alessandro Nesta.

Inter de Milão: Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian; Martínez, Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Luca Pairetto (ITA)

Onde assistir: Disney+

