Daniel celebra chegada ao Valencia Mestalla: ‘Grande oportunidade’

O atacante Daniel é o novo reforço do Valencia Mestalla para a temporada 2024/2025. Depois de participar da Copinha deste ano, pelo São José-RS, o jogador acertou sua transferência ao clube espanhol para ter sua segunda experiência fora do país. Isso porque, antes, ele fez dez partidas pelo Lauletano (Portugal) onde marcou quatro gols.

Desse modo, o jogador de 20 anos não escondeu sua felicidade com a chance de atuar na Europa. Como forma de retribuir a dose de confiança, ele garante estar se empenhando ao máximo no processo de adaptação a nova realidade.

“Estou muito feliz em fazer parte do Valencia. É uma grande oportunidade na minha carreira e quero dar o meu melhor para ajudar o clube ao longo da temporada. Tenho me empenhado para me adaptar ao estilo de jogo do time e quero retribuir essa confiança com muito trabalho e dedicação”, celebrou Daniel.

O avante também destacou o início positivo do Valencia na Segunda División, equivalente a quarta divisão do Campeonato Espanhol com duas vitórias nos dois primeiros jogos.

“Temos feito um início de temporada bastante positivo. Vencer as duas primeiras partidas mostra a força e o trabalho duro da equipe. Estou confiante de que podemos fazer grandes coisas juntos. Vou dar o meu melhor para deixar minha marca e ajudar o time a realizar uma grande temporada”, acrescentou o brasileiro.

A saber, além desse torneio, o Valencia Mestalla também disputa a Premier League International Cup, competição sub-21 entre clubes de diferentes países da Europa. Nesse sentido, os espanhois estreiam na próxima terça (17), contra o Tottenham.

