PSG, de virada, mantém sua campanha impecável no Francês

Barcola tenta sair da marcação do Brest no duelo em que o PSG - (crédito: Divulgação/ Brest)

Sem zebra para o PSG no Campeonato Francês. Neste sábado (14/9), no Parc des Princes, o time fez valer a sua qualidade e o fator casa para vencer o Brest por 3 a 1 em duelo pela 4ª rodada. Apersdar de volume altíssimo e muito mais posse, o Paris saiu atrás, gol de Del Castillo, de pênalti. Porém, Dembélé, duas vezes e Fabian Ruiz garantiram a vitoria parisiense.

Com campanha 100%, o PSG chega aos 12 pontos, na liderança. Tem dois de frente para Olympique e Monaco. O Brest tem apenas três pontos, em 12º lugar e perigando perder mais posições. Tanto PSG quanto Brest agora focam na Champions, que tem rodada no meio da semana.

Brest na frente, Mas Paris empata

O PSG teve amplo domínio no primeiro tempo, criando muitas oportunidades com Dembélé, muito bem em jogadas individuais e chutando de fora da área, e Asensio, que teve duas bolas na pequena área, chegando atrasado em um deles e se jogando de carrinho no outro, mas foi fraquinho, atrasando para o goleiro. O Brest quando foi ao ataque, marcou. Aos 29, Nuno Gomes fez um pênalti infantil, segurando a camisa de Ajorque na área. Del Castillo cobrou e colocou o time visitante na frente. Mas o PSG seguiu em cima, criando muitas oportunidade empatando aos 41 numa cabeça de Dembélé após cruzamento de Asensio.

PSG mata o jogo no segundo tempo

Nada mudou no segundo tempo: PSG pressionando e Brest bem fechando tentando sustentar o empate. Contudo, só conseguiu até os 28 minutos. Hakimi avançou pela direita, fez uma triangulação e cruzou para Fabian Ruiz mandar com força da entrada da área, golaço. No minuto seguinte, o Brest saiu com a bola, mas logo a perdeu. Kolo Muani disparou rumo ao ataque, mas foi abafado na hora do chute. Só que a sobra ficou para Démbelé, livre, fazer 3 a 1, matando o jogo.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (13/9)

Saint-Etienne 1×0 Lille

Sábado (14/9)

Olympique 2×0 Nice

Auxerre 0x3 Monaco

PSG 3×1 Brest

Domingo (15/9)

10h Renners x Montpellier

11h55 – Toulouse x Le Havre

12h Nantes x Reims

12h – Strasbourg x Angers

15h45 – Lens x Lyon

