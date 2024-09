Flu e Madureira se posicionam após caso de acusação de racismo

Jogador do Fluminense sub-20 foi levado para delegacia após acusação de racismo - (crédito: Foto: Divulgação)

O Fluminense emitiu uma nota oficial, no início da noite deste sábado (14), posicionando-se a respeito do caso Arthur. O clube afirmou que luta contra qualquer atitude de teor racista. Inclusive, o Tricolor afirmou estar ao lado das autoridades nas investigações. No entanto, o Flu não anunciou nenhuma medida em relação ao atleta.

“O Fluminense acompanha de perto o caso envolvendo o atleta Arthur e informa que se colocou à disposição das autoridades para o pleno esclarecimento dos fatos. O clube reforça seu veemente posicionamento contra o racismo e reafirma que luta incansavelmente contra todo tipo de preconceito no futebol e na sociedade em geral”, informou o clube.

Entenda o caso:

Uma acusação de injúria racial ocorreu durante o jogo entre Madureira e Fluminense, pelo Campeonato carioca Sub-20, neste sábado (14/9), em Conselheiro Galvão, casa do Tricolor Suburbano. Afinal, durante a partida, um gandula e um jogador do Madureira, o volante Edilson, dizem que Arthur, jogador da base do Flu, chamou os dois de escravos. O jogo seguiu até o fim e terminou 1 a 1.

Mas foi só o juiz dar a partida por encerrada que os jogadores do time da casa partiram para cima de Arthur aguardando a chegada dos policiais. O jogador do Flu foi levado para a 29ª delegacia, também em Madureira, para a realização de um boletim de ocorrência.

Edilson explicou: “Ele chamou o gandula de escravo. Aí eu fui e dei uma enquadrada nele, falando que não era assim que as coisas são. Aí ele disse: “Vocês são tudo escravo”, disse.

Aliás, o Madureira também se posicinou nas redes sociais:

“O Madureira Esporte Clube repudia com veemência qualquer ato racista, em qualquer lugar e por quem quer que seja. É inaceitável que nos tempos atuais ainda temos que nos deparar com situações lamentáveis como a acontecida hoje em Conselheiro Galvão.

O Madureira presta toda solidariedade e mantém apoio ao funcionário Jeferson e ao atleta Edilson.”

