Athletico e Fortaleza não saem do empate no Paraná

Moisés faz o gol do Fortaleza no duelo contra o Athletico, no Paraná - (crédito: foto; Matheus Amorim/FEC)

Athletico e Fortaleza fizeram jogo movimentado na noite deste sábado (14/9), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 26ª rodada da Série A do Brasileiro. Atuando em casa, o Furacão teve maior volume (54%) e muitas finalizações (26 a 9). Mas os cearenses eram objetivos em seus ataques e também assustaram o gol atleticano. No fim, justo empate em 1 a 1. Os gols foram no primeiro tempo. O Fortaleza saiu na frente com golaço de Moisés. Canobbio empatou para os paranaenses.

O Fortaleza tem 49 pontos, em segundo lugar. Mas pode ser ultrapassado pelo Palmeiras (47) que ainda joga na rodada. Mas o Athletico está longe da zona de Libertadores. Afinal, tem 30 pontos, em 12º lugar.

Fortaleza objetivo

O Athletico teve maior posse. Contudo, o Fortaleza mostrou inteligência tática e foi perigoso quando contra-atacou. E foi do time visitante o primeiro gol. Um golaço. Moisés recebeu pela esquerda, foi cortando para o meio, triangulou com Marinho e recebeu quase na pequena área. Tratou de cortar o goleiro Mycael e mandou para a rede.

Com a vantagem, o time cearense passou a jogar mais fechado, buscando contra-ataques. Já o Athletico, mesmo com a torcida irritada com a má fase do time e o vaiando várias vezes, foi para cima. Depois de perder duas boas chances, empatou quando Canobbio recebeu pela esquerda, entrou na área e tocou na saída do goleiro João Ricardo. A virada só não veio porque após cruzamento da direita, Canobbio, na pequena área, concluiu fraco. Assim, deu a chance para João Ricardo espalmar.

Athletico mais ousado, mas a bola não entra

No segundo tempo, o Athletico teve tudo para virar: João Cruz ficou com uma sobra na área e chutou. O goleiro João Ricardo defendeu parcialmente, a bola bateu na trave e voltou para o goleiro. Muita sorte do Fortaleza. Mas o time cearense também era perigoso. Marinho quase marcou num chute de fora da área em que Mycael voou para evitar o gol.

O jogo seguiu movimentado, mas com o Athletico bem mais ofensivo. No Fortaleza, o técnico Vojvoda alterou toda a sua linha ofensiva. Entretanto, os substitutos não tiveram a mesma pegada dos titulares. Enfim, nada de mais gols e um ponto para cada agremiação.

ATHLETICO 1×1 FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 26 ª rodada

Data-Hora: 14/9/24, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público pagante: 16.452

Renda: R$ 501.750,00

ATHLETICO: Mycael; Erick; Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Gabriel, João Cruz (Di Yorio, 39’/2ºT) e Zapelli (Julimar, 26’/2ºT); Cuello (Praxedes, 26’/2ºT), Canobbio e Mastriani (Pablo, 12’/2ºT). Técnico: Martín Varini.

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso (Tinga, 22’/2ºT), Brítez, Kuscevic e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, José Wellison e Kervin Andrade (Pochettino, 22’/2ºT); Marinho (Machuca, 32’/2ºT), Kaizer (Lucero, 32’/2]T) e Moisés (Breno Lopes, 14’/2ºT) Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Moisés, 14’/1ºT (0-1); Canobbio, 28’/1ºT (1-1)

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa De Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: João Cruz, Canobbio (ATH); Kuscevic, João Ricardo (FOR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.