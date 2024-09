Santos x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (15), Santos e América-MG medem forças pela 26ª rodada da Série B. O confronto é na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília). O Peixe está na vice-liderança, com 43 pontos. Enquanto isso, o Coelho é o sétimo, com 38 pontos.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela TV Globo para a cidade de Santos e Premiere para todo Brasil, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Santos

Após ficar sem vencer por quatro rodadas, o Santos amenizou a crise na última partida ao derrotar o Brusque. Por conta disso, os comandados de Fábio Carille sabem que precisam manter o embalo e, diante do torcedor, conquistar os três pontos que são fundamentais para o acesso. Na escalação, as novidades ficam por conta de JP Chermont e Otero, que recuperam suas vagas no time titular. Por fim, o último objetivo do time é quebrar a série de quatro jogos sem ganhar na Vila Belmiro.

Como chega o América-MG

Fora do G4, o América-MG busca na Vila Belmiro três pontos fundamentais para se recolocar de vez na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Sem criar mistérios, o técnico Lisca vai repetir o time que derrotou o Guarani na rodada passada. O destaque fica por Vitor Jacaré, que volta a ser relacionado depois de quase dois meses.

SANTOS X AMÉRICA-MG

Série B-2024 – 26ª rodada

Data e horário: 15/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

AMÉRICA-MG: Dalberson; Daniel Borges, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Elizari; Adyson, Rodriguinho e Matheus Davó. Técnico: Lisca.

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de As (RJ)

