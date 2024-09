Série B: Paysandu vira sobre Guarani em confronto direto e volta a vencer

Em confronto direto contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu derrotou por 2 a 1 o Guarani de virada neste sábado (14), em Belém, pela 26ª rodada. Douglas Bacelar colocou os visitantes em vantagem na primeira etapa, mas Jean Dias e Kevyn, ambos no segundo tempo, garantiram a vitória dos anfitriões no Estádio da Curuzu. O jogo, aliás, marcou a reestreia do técnico Márcio Fernandes.

O resultado colocou fim ao jejum de nove jogos sem triunfos dos paraenses. Pelo lado paulista, foi o segundo revés seguido. Freia, portanto, a reação que o time de Allan Aal esboçou nas últimas rodadas.

O Papão chega, portanto, a 30 pontos, e ultrapassa a Ponte Preta na tabela. Passa, assim, para a 14ª posição, quatro pontos à frente do Z4. O Bugre, por sua vez, segue na lanterna, com 21 pontos, a sete da primeira equipe fora da zona da degola. A saber, o Ituano.

O Paysandu volta a jogar na quarta-feira (18), quando visita o América-MG, às 21h30, em Belo Horizonte. Um dia antes, na terça, o Guarani recebe o Mirassol, atual terceiro na classificação, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.