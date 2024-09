Série C: São Bernardo vence Botafogo-SP e acirra briga por acesso

O São Bernardo derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0, neste sábado (14). A partida valeu pela terceira rodada da segunda e penúltima fase da Série C. Em casa, no Estádio Primeiro de Maio, o Tigre venceu com gol do meia Felipe Garcia, anotado no segundo tempo. O embate teve um público de pouco mais de 2 mil pessoas.

Com o resultado, o São Bernardo está em terceiro no Grupo A, com quatro pontos em três jogos. Os líderes são Volta Redonda e Remo, que também somam quatro pontos, mas em apenas dois jogos. Esses dois, inclusive, se enfrentam neste domingo (14). O Botafogo-SP, por sua vez, é o lanterna com apenas um ponto.

Nesta segunda fase da Série C, há oito equipes, que são divididas em dois grupos com quatro times cada, com jogos entre si no formato de turno e returno. Portanto, são seis partidas para cada clube. Os dois melhores de cada grupo garantem vaga na Série B, enquanto os primeiros colocados irão para a final.

Já o grupo B da Série C tem Athletic e Ferroviária (ambos com 4 pontos em dois jogos), e Ypiranga (três pontos em três jogos), e Londrina (um ponto em três jogos). Inclusive, gaúchos e paranaenses empataram em 2 a 2 também neste sábado.

A primeira fase da Série C contou com 20 times que se enfrentaram em turno único. Os oito melhores, naturalmente, avançaram de fase. Já os quatro piores foram rebaixados para a Série D: Sampaio Correâ; Aparecidense, Ferroviário e São José.

