Palmeiras x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (15), Palmeiras e Criciúma se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília). O Verdão está na terceira colocação, com 47 pontos. Enquanto isso, o Tigre é o 14º lugar, com 28 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Palmeiras e Criciúma será transmitido pela TV Globo e Premiere, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

Tudo indica que a tempestade pelos lados da Academia de Futebol foi embora. O Palmeiras de Abel Ferreira emplacou três vitórias consecutivas, espantou a crise e está vivo na briga pelo título do Brasileirão. Para a escalação deste fim de semana, o comandante português não terá Zé Rafael, suspenso pelo STJD, Marcelo Lomba, Mayke e Gabriel Menino, lesionados. Por outro lado, Estêvão e Richard Ríos estão confirmados no time. Na zaga, mesmo com a volta de Victor Reis, Gustavo Gomez vai formar dupla com Murilo.

Como chega o Criciúma

O Criciúma está com o sinal de alerta ligado. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Tigre sabe que precisa dar uma resposta e quer se afastar de vez da zona de rebaixamento. Por isso, o técnico Claudio Tencati, preocupado com a falta de resultados, promove mudanças na zaga e ataque. No setor ofensivo, Bolasie retoma a vaga. Na defesa, o zagueiro Rodrigo vai formar dupla com Tobias Figueiredo.

PALMEIRAS X CRICIÚMA

Brasileirão-2024 – 26ª rodada

Data e horário: 15/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo (W. Maia), Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Newton e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie (Arthur Caíke) e Allano. Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Daniel Nobre Lins (RS)

