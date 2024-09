Ramón Díaz cobra elenco do Corinthians após derrota

Ramón Díaz cobra elenco do Corinthians por derrota no Nilton Santos - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Neste sábado (14), o Corinthians foi superado por 2 a 1 pelo Botafogo, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar adverso deixou o time na zona de rebaixamento, com 25 pontos, o que faz aumentar a pressão dentro do elenco e comissão técnica.

Na coletiva de imprensa logo depois do confronto, o treinador Ramón Díaz falou grosso. Sem rodeios, espera que a postura do time mude o mais rápido possível para que evite o rebaixamento a Série B do torneio nacional.

“Nós esperávamos, acho que todos, ter o espírito que tivemos na partida passada com o Flamengo. Acho que essa era a linha a seguir e por aí no primeiro tempo não jogávamos bem. Não se jogou bem, não houve pressão. Se analisarmos bem, praticamente o primeiro gol como passou foi uma situação onde eles chegavam muito fácil, não houve pressão, não houve recuperação. E isso é o que mais nos preocupa, porque nessa situação é preciso jogar com uma certa atitude, com uma certa forma para conseguir pontos, como vínhamos fazendo. Acho que temos que mudar isso imediatamente e muito rápido, porque precisamos dos pontos”, disparou.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Atlético-GO, na Neo Química Arena. Antes disso, o Timão foca na Sul-Americana e joga contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

