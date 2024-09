São Paulo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Neste domingo (15/9), São Paulo e Corinthians abrem a final do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo é no MorumBIS, a partir das 10h (de Brasília). Esta será a primeira vez que os dois rivais se enfrentam na decisão do torneio nacional. As Brabas do Timão busca o sexto título, o quinto seguido. Já as são-paulinas tentam um caneco inédito.

Este jogo conta com a cobertura da Voiz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 9h30, sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.