Com gol brasileiro, Arsenal vence arquirrival Tottenham fora de casa

Tottenham e Arsenal fizeram neste domingo, 15/9, mais uma edição deste que é um dos maiores clássicos da Inglaterra e o principal entre agremiações londrinas. Como esperado, foi um duelo tenso e emocionante na casa do Spurs, o Tottenham Stadium. No fim das contas, apesar do equilíbrio, deu Arsenal, 1 a 0. O gol do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, no segundo tempo.

O Arsenal, com esta vitória no clássico, chega aos dez pontos é o novo vice-líder da competição, com dez pontos. Assim, fica atrás apenas do Manchester City (12 pontos). Mas o Tottenham segue lá embaixo. Afinal, tem apenas quatro pontos, em 13º lugar.

Tottenham se irrita com arbitragem

O primeiro tempo foi marcado por boas chances para cada lado. Mas, também, por muitas jogadas duras, o que fez o árbitro distribuir sete cartões amarelos apenas nos 45 minutos iniciais (cinco para o Tottenham). Não por acaso, a torcida da casa e os jogadores ficaram irritados com as marcações e punições, elevando ainda mais a pressão. Com a bola rolando, os goleiros Raya, do Arsenal, e Vicario fizeram boas defesas, com o Tottenham um pouco mais incisivo, já que atuava enm seus domínios e teve maior posse (67%), embor ambos tenham finalizado cinco vezes.

Gabriel Magalhães marca e Arsenal vence

O jogo seguiu elétrico, com o Tottenham seguindo com a posse. Mas, aos 19 minutos, os visitantes saltaram na frente. Após cobrança de escanteio de Saka, o brasileiro Gabriel Magalhães ganhou da marcação da zaga do Tottenham e colocou o Arsenal na frente. Com a vantagem, o time visitante passou a administrar o tempo e assegurar a vitória.

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sábado (14/9)

Southampton 0x3 Manchester United

Brighton 0x0 Ipswich

Crystal Palace 2×2 Leicester

Fulham 1×1 West Ham

Liverpool 0x1 Nottingham Forest

Manchester City 2×1 Brentford

Aston Villa 3×2 Everton

Bournemouth 0x1 Chelsea

Domingo (15/9)

Tottenham 0x1 Arsenal

Wolverhampton x Newcastle – 12h30

