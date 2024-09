Franclim Carvalho diz Botafogo mereceu vitória mais tranquila

Sem a presença de Artur Jorge, que estava suspenso, o Botafogo foi dirigido pelo auxiliar Franclim Carvalho na vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, ocorrida neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, a equipe se manteve na liderança da competição, somando agora 53 pontos.

“Foi uma vitória difícil, como todas costumam ser. Estávamos preparados para diversas situações, e o adversário apresentou duas posturas distintas: uma no primeiro tempo e outra no segundo. No início da segunda etapa, demoramos um pouco para nos ajustar, mas conseguimos após as substituições. A meu ver, poderíamos ter vencido por dois ou três a zero. O Igor teve uma chance de cabeça e o Luiz arriscou de fora da área. Fizemos o gol, depois marcamos de pênalti. No segundo tempo, demoramos a nos encontrar, mas após o outro pênalti, controlamos o jogo até o final. Continuamos bem, e, tirando o pênalti, não lembro de outra defesa importante do John”, afirmou.

Franclim destaca empenho dos atletas

Após a pausa para a Data Fifa, o time manteve sua intensidade habitual, dominando, em resumo, grande parte da partida. No primeiro tempo, a superioridade foi evidente, e o placar de 1 a 0 não refletiu o desempenho da equipe, o que permitiu que o Corinthians permanecesse no jogo, complicando, afinal, a vida do Botafogo na segunda etapa.

“A competitividade inegavelmente é muito alta. Nos adaptamos a isso. Em suma, vínhamos de uma sequência de jogos e conseguimos começar da melhor maneira possível. Os jogadores merecem esse descanso físico e mental, especialmente aqueles que foram convocados para a seleção e não tiveram essa pausa. Tivemos cinco dias para preparar este confronto, e o fizemos de forma eficaz, integrando bem os três novos reforços. Isso foi fundamental. Nosso líder não nos permite relaxar, cobrando empenho em cada treino, em cada jogo, em todos os momentos. Esses atletas têm fome de evolução e trabalho”, destacou.

O próximo compromisso do Botafogo, por fim, será na quarta-feira, contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, novamente no Estádio Nilton Santos.

