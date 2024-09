Torcida do Flamengo provoca Vasco com imagens do 6 a 1

Durante a madrugada, torcida do Flamengo colou adesivos no setor de acesso dos vascaínos no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada10)

Torcedores do Flamengo prepararam uma série de provocações para os vascaínos neste domingo, no Maracanã. Os dois times se reencontram às 18h30, três meses após o marcante 6 a 1 do primeiro turno do Campeonato Brasileiro — a maior goleada do Flamengo contra o Vasco.

Desde a noite de sábado até a madrugada, a torcida colocou cartazes na rua Eurico Rabelo, que dá acesso à torcida vascaína, além de no setor Sul, área destinada aos visitantes para o clássico de hoje — cuja organização está sob responsabilidade do Flamengo.

Além disso, haverá a distribuição de 15 mil adesivos com a imagem da comemoração do gol de Arrascaeta. O uruguaio foi um dos jogadores do Flamengo que balançou as redes naquela goleada histórica no dia 2 de junho, também no Maracanã.

O resultado ocorreu após Veggeti abrir o placar para o Vasco logo no início do primeiro tempo. O time, aliás, tinha como atração a estreia do técnico Alvaro Pacheco. Após a abertura do placar, o Flamengo dominou o jogo e marcou com Everton Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

