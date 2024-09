Barcelona vai até Girona e goleia mais um. Lamine Yamal neles!

O Barcelona venceu mais uma no Campeonato Espanhol, mantendo liderança com folga e campanha 100%. A vítima desta vez foi o Girona, que jogou em casa, no Estádio Municipal de Montilivi, mas não suportou a maior qualidade dos catalães e, principalmente, a estrela de Lamine Yamal. O garoto de 17 anos, mas que já é titular da seleção da Espanha e campeão da Euro, fez dois belos gols no primeiro tempo. Na etapa final, Olmo e Pedri ampliaram. Com isso, o Barça saiu de campo com mais uma goleada na temporada: 4 a 0.

Assim, o Barcelona, que na rodada passada meteu 7 a 0 no Valladolid, soma 15 pontos em cinco rodadas. Tem quatro a mais do que os vice-líderes Real Madrid e Villarreal. O Girona está parado nos sete pontos, em sétimo lugar, mas com risco de perder até duas posições ao fim da rodada.

Lamine Yamal arrasador

O Barcelona conseguiu impor o seu jogo, sempre com Lamine Yamal muito perigoso e decisivo. Foi a Joia quem fez a diferença. Primeiramente, aos 35 minutos, quando aproveitou um erro do zagueiro David López, que tentou sair com a bola driblando Yamal. Perdeu a disputa e o atacante entrou livre na cara do goleiro Gazzaniga, tocando por cobertura. Três minutos depois, após sobra de cobrança de falta, Lamine Yamal ficou com a sobra, na entrada da área, e chutou de esquerda no canto esquerdo do goleiro. O Girona quase diminuiu com Brian Gil, mas o goleiro Ter Stegen salvou no reflexo. O time da casa reclamou de um pênalti (bola no braço) marcado em campo e anulado pelo VAR. Assim, 2 a 0, placar do primeiro tempo.

Barcelona amplia

Assim que começou o segundo tempo, e no primeiro minuto o Barça ampliou. O lateral Koundé deu excelente passe em profundidade para Dani Olmo. O atacante, quase sem ângulo, deu um chutaço. Mais um golaço. E neste domingo de belos gols, para o Barça, Pedri deixou o dele aos 18, recebendo passe inteligentíssimo de Marc Casadó. Livre na área, apenas tirou o goleiro e tocou para a rede fechando o placar. Enfim, aos 34, o Girona diminuiu. Portu recebeu pela direita, driblou o goleiro Ter Stegen e, sem ângulo, tocou para Stuani conlcuir para a rede.

Que dureza, Girona!

O Girona, na temporada passada venceu o Barça em casa por 4 a 2. Mas viu que nesta temporada, sem vários jogadores da campanha passada, como Savinho (hoje titular do Manchester City), a situação é mais complicada. E no meio da semana vai estrear em Paris, contra o PSG, pela Champions. Afinal, vem pedreira aí.

Jogos da 5ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (13/9)

Betis 2×0 Leganés

Sábado (14/9)

Malorca 1 x 2 Villarreal

Espanyol 3×2 Alavés

Sevilla 1×0 Getafe

Real Sociedad 0x2 Real Madrid

Domingo (15/9)

Celta 3×1 Valladolid

Girona 1×4 Barcelona

13h30 – La Palmas x Bilbao

16h – Atletico de Madrid x Valencia

Segunda-feira (16/9)

16h – Rayo Vallecano x Osasuna

