Internacional x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Fortaleza se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado chega embalado por uma vitória recente sobre o Fortaleza, por 2 a 1, em confronto atrasado, que o colocou na 8ª posição. Enquanto isso, o Cuiabá empatou sem gols com o Juventude na rodada anterior, resultado que o manteve na vice-lanterna da competição.

Como chega o Internacional

O técnico Roger Machado, em resumo, contará com os retornos dos jogadores que estavam servindo suas seleções durante a data Fifa. Rochet volta ao gol no lugar de Anthoni, e Borré deve assumir a titularidade no ataque. Enner Valencia, que encerrou um período sem marcar, também retorna, contudo, começará no banco de reservas. O único desfalque da equipe é Rômulo, que está suspenso.

Como chega o Cuiabá

O Dourado, em suma, atravessa um momento complicado no Brasileirão, ocupando a penúltima posição com apenas 22 pontos. Para o duelo em Porto Alegre, o Cuiabá afinal terá a volta do goleiro Walter e do volante Fernando Sobral, ambos suspensos na última partida. Não há, por fim, desfalques entre os titulares para o confronto.

INTERNACIONAL x CUIABÁ

Brasileirão-2024 – 26ª rodada

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: 16/9/2024, segunda, às 20h (de Brasília)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Borre. Técnico: Roger Machado

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Emepereur e Ramon; Lucas Fernandes, Lucas Mineiro e Denilson (Fernando Sobral); Jonathan Cafú, Clayson e Derik Lacerda. Técnico: Bernardo Franco.

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Luis Carlos De Franca Costa (RN)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

