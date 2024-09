Santos derrota América-MG e cola no líder Novorizontino

Santos levou a melhor no reencontro com o América-MG - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neste domingo (15), o Santos derrotou o América-MG por 2 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B. Os gols do Peixe foram marcados por Wendel Silva e JP Chermont. O visitante descontou com Moisés. Com o placar, o time paulista fica na vice-liderança, com 46 pontos. Enquanto isso, o Coelho é o sétimo, com 38 pontos.

Calendário

Na próxima rodada da Série B, o Santos encara o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O América-MG busca a sua recuperação diante do Paysandu, na Arena Independência.

Primeiro tempo truncado

Os dois times se estudaram muito no começo da partida e o meio-campo ficou travado. Aos poucos, ambos se soltaram e o América-MG foi o responsável pelo primeiro lance com Elizari, onde Brazão defendeu. Pouco depois, a resposta do Peixe veio com Otero e Dalberson espalmou de forma incrível. Na metade final do primeiro tempo o Santos foi melhor. O time de Carille se posicionou no ataque e trabalhou para furar o bloqueio do Coelho. Porém, faltava o capricho final para concluir as jogadas e o placar ficou inalterado.

Segundo tempo do Santos

Na etapa final o ritmo do jogo foi do Santos. O Peixe saiu para pressionar e enfileirou boas oportunidades. De tanto insistir, Wendel Silva mostrou oportunismo para abrir o marcador. Na cobrança de escanteio, Jair cabeceou, Dalberson salvou e o centroavante aproveitou para empurrar, 1 a 0.

Sem perder o embalo, o Santos não deu chances de reação ao América-MG. Em nova bola parada, a bola sobrou limpa com JP Chermont, que bateu cruzado e ampliou, 2 a 0.

Abatido, o Coelho pouco fazia em campo. Nos acréscimos, o América-MG encaixou um rápido contra-ataque e Vinicius achou Moisés. O volante bateu, contou com o desvio no zagueiro e viu a bola morrer dentro do gol, 2 a 1. No último lance, o Coelho reclamou de um possível pênalti a seu favor. Hayner encostou a mão na bola após escanteio e o VAR indicou a revisão do lance. Mas Arthur Gomes Rabelo não entendeu que houve infração.

SANTOS 2 X 1 AMÉRICA-MG

Série B 2024 – 26 ª rodada

Data-Hora: 15/9/24, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público pagante: Não informado

Renda: Não informado

Gols: Wendel Silva, 15’/2ºT (1-0); JP Chermont, 25’/2ºT (2-0); Moisés, 48’/2ºT (2-1)

SANTOS: Brazão; JP Chermont (Hayner, 31’/2ºT), Jair, Gil e Escobar (Luan Peres, 41’/2ºT); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Willian, 41’/2º); Otero (Laquintana, 21’/2ºT), Guilherme e Wendel Silva (Julio Furch, 41’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

AMÉRICA-MG: Dalberson; Daniel Borges (Moisés, 45’/2ºT), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê, Juninho (Mateus Henrique, 45’/2ºT) e Elizari; Rodriguinho (Vinicius, 45’/2ºT), Adyson (Fabinho, 15’/2ºT) e Davó (Renato Marques, 15’/2ºT). Técnico: Lisca.

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Gizeli Casari (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartões Amarelos: Otero, Escobar, JP Chermont, João Schmidt, Luan Peres (SAN); Dalberson, Ricardo Silva (AMG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.