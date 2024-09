Grêmio fica duas vezes à frente no placar, mas cede empate ao Bragantino

Sem o técnico Renato Gaúcho, que cumpre suspensão, o Grêmio empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino na tarde deste domingo (15), no interior paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Monsalve e Jemerson marcaram para os visitantes, que ficaram duas vezes em vantagem no placar. Mas Eduardo Sasha e Vinicinho deixaram tudo igual em Bragança Paulista.

Com o resultado no Nabi Abi Chedid, , o Massa Bruta segue como um dos times que mais decepcionam na competição. Afinal, é apenas o 12º colocado, com 31 pontos. Já o Tricolor gaúcho ocupa a 14ª posição, com 28. Portanto, a apenas três pontos do Z4.

Primeiro tempo

Os times fizeram uma primeira etapa bem movimentada. Os donos da casa tiveram maior ímpeto no começo, mas logo os gaúchos equilibraram as ações, apostando em boas tramas pela esquerda. Aos 28, Braithwaite achou Monsalve que, entrando na área, ficou frente a frente com Clayton e deu cavadinha por cima do goleiro para abrir o placar.

Aos 42, o Bragantino chegou ao empate depois que Jhon Jhon recebeu passe dentro da área, ganhou a frente de Rodrigo Caio, mas caiu na área e pediu pênalti. Inicialmente, o árbitro Bruno Arleo de Araújo marcou o tiro de meta, mas após revisão do VAR, voltou atrás e apontou a penalidade, convertida por Eduartdo Sasha.

Segundo tempo

O Bragantino voltou ocupando o campo de ataque e, assim, pressionando o adversário. Mas o Grêmio novamente retomou o controle do placar aos sete minutos, quando Monsalve encontrou Cristaldo na área, que cruzou na cabeça de Jemerson. O técnico Pedro Caixinha apostou nas entradas de Borbas, Hurtado e Vinicinho. Este, último, aliás, precisou de apenas três minutos em campo, aos 17′, para empatar o jogo. Na reta final, o mesmo Vitinho recebeu em boas condições pela esquerda, mas chutou para fora, desperdiçando boa chance para os anfitriões. Pouco antes, Sasha já havia parado no goleiro Marchesín. No fim, tudo igual em Bragança Paulista.

RED BULL BRAGANTINO 2×2 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Data: 15/9/2024 (domingo)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Público: –

Renda: –

Gols: Monsalve, 28’/1ºT (0-1); Eduardo Sasha, 42’/1ºT (1-1); Jemerson, 7’/2ºT (1-2); Vinicinho, 17’/2ºT (2-2)

BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom Silva (Andrés Hurtado, 9’/2ºT), Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Pedro Henrique, 34’/2ºT); Raul, Lucas Evangelista e John Jhon (Thiago Borbas, 9’/2ºT); Henry Mosquera (Vinicinho, 14’/2ºT), Eduardo Sasha (Gustavinho, 34’/2ºT) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson (Geromel, 31’/2ºT) e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve (Pepê, 42’/2ºT), Cristaldo (Ronald, 42’/2ºT) e Soteldo; Braithwaite (Diego Costa, 26’/2ºT). Técnico: Alexandre Mendes.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Bruno Boschillia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Jadsom Silva, Guilherme Lopes, Andrés Hurtado, Eduardo Sasha, Thiago Borbas (RBB); Jemerson (GRE)

Cartão Vermelho: –

