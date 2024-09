Juventude, com gols vapt-vupt, vira para cima do Fluminense

O Fluminense visitou o Juventude, neste domingo (15/9), pela 26ª rodada do Brasileirão. Neste jogo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, o Tricolor saiu na frente, belo gol de Árias. No segundo tempo, teve a chance de ampliar. Mas o Juventude acordou e passou a dominar. Dessa forma, virou o jogo entre os 36 e 38 minutos, gols de Ronaldo e Marcelinho. Assim, fez a alegria da maioria dos 6.232 presentes, vencendo por 2 a 1. E mostrando que é o algoz do Flu. Afinal, o eliminou na Copa do Brasil; e o venceu no Brasileirão.

O Fluminense permanece com 27 pontos. É o primeiro fora da zona de rebaixamento, dois pontos à frente do Vitória. Mas tem um jogo a menos. Já o Juventude, que é um gigante em seus domínios, está com 32 pontos e pode encerrar a rodada em 11º lugar.

Árias coloca o Fluminense na frente

O Juventude começou controlando o meio de campo, sempre com Nenê buscando centralizar as jogadas e encontrando companheiros pelos flancos, com o lateral-esquerdo Alan Ruschel chegando muito no apoio. Porém, não encontrava espaços diante da marcação dos cariocas. Assim, os gaúchos buscaram muitos chuveirinhos, mas sem sucesso. O Fluminense, por sua vez demorou para encaixar o seu jogo, procurando lançamentos em profundidade para Serna pela esquerda e Kauã Elias, pelo centro e pela direita. Aos 27, Serna recebeu pela esquerda e cruzou. Árias apareceu desmarcado e pegou de primeira para fazer 1 a 0. Com a vantagem, o Fluminense se ajustou na criação. Árias começou a buscar o jogo e o Flu quase ampliou com Ganso.

Juventude pressiona e vira o jogo

O Flu voltou mais bem organizado. Aos dez, em contra-ataque iniciado numa roubada de bola de Árias, a bola chegou até Kauã Elias, que invadiu e entrou na área desmarcado, mas chutou para fora. A resposta do Juventude veio aos 11: um chute de Gilberto no travessão. Aos 13, o mesmo Gilberto cabeceou para grande defesa deFábio. Os gaúchos passaram a mandar em campo. Mano Menezes, reforçou a defesa carioca colocando Felipe Melo na vaga de Marcelo, passando a jogar com três zagueiros. Porém, aos 28, Mano achou melhor volta aos 4-4-2, promovendo a estreia de Fuentes e tirando Thiago Santos.

Contudo o Juventude seguiu pressionando e as mudanças de Jair Ventura melhoraram o time, que conseguiu a virada. Aos 36, após escanteio pela Ronaldo ganhou por cima e cabeceou para fazer 1 a 1. Dois minutos depois Marcelinho – que acaba de entrar – fez um gol no primeiro toque, para explosão da torcida gaúcha.

JUVENTUDE 2×1 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Data: 15/09/2024

Público: 6.232

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza (Oyama, 28’/2ºT), Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo , Jadson e Nenê (Mandaca, 28’/2ºT); Lucas Barbosa, Erick Farias (Edson Carioca, 28’/2ºT) e Ronie Carrillo (Gilberto, Intervalo). Técnico: Jair Ventura

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Fuentes, 28’/2ºT) e Marcelo (Felipe Melo, 14’/2ºT); Facundo Bernal (Nnato, 18’/2ºT), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima, 18’/2ºT); Serna (Keno, 28’/2ºT), Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Gols: Árias, 27’/1ºT (0-1); Ronaldo, 36’/2ºT (1-1); Marcelinho, 38’/2ºT)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Neuza Inês Black (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-SC)

Cartões Amarelos: Jadson, Nenê, Gilberto (JUV); Bernal, Marcelo (BRA)

Cartões Vermelhos:

