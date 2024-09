Mano Menezes analisa derrota do Fluminense: ‘Time se descontrolou’

O técnico Mano Menezes analisou a derrota do Fluminense de virada para o Juventude por 2 a 1 neste domingo (15) no Alfredo Jaconi. O treinador lembra que a equipe teve a possibilidade de marcar mais um gol durante contra-ataques e, assim, credita que o resultado poderia ter sido positivo para a equipe carioca.

“Imaginávamos que o Juventude pressionaria, sabiam do significado da partida. Mas tivemos cinco vezes o contra-ataque do jogo. As vezes concluímos mal, as vezes não fizemos o passe com qualidade. Mas a bola esteve a nossa disposição”, disse.

No entanto, Mano não gostou da postura da equipe, principalmente após levar o gol:

“Agora, a gente precisa ter mais maturidade e não pode tomar dois gols em dois minutos. Não é questão de desorganização. Era de entendimento da circunstância do jogo. Sofremos um gol que o rapaz não precisou nem saltar. Fizemos uma falta que não precisava. O segundo gol foi de lateral, né? Fomos chutar a bola e erramos. Faltou um pouco de experiência. Até criamos oportunidades para empatar, mas saímos chateados daqui”, finalizou Mano Menezes.

Com o resultado, o Tricolor, portanto, segue na 16° posição com 27 pontos, há apenas dois do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Dessa forma, o próximo compromisso da equipe carioca no campeonato é o clássico contra o líder do campeonato Botafogo, no sábado (21), no Maracanã, às 18h30. No entanto, recebe o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Libertadores, na quarta-feira (18), às 19h, também no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.