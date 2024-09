Brasil perde e está eliminado do Mundial sub-20 feminino

Coreia do Norte elimina o Brasil nas quartas de final do Mundial Sub-20 - (crédito: Foto: Reprodução Imagem Fifa)

Fim da linha para o Brasil na Copa do Mundo Sub-20 feminina, que se realiza na Colômbia. Afinal, neste domingo (15/9), no duelo que tinha jeitão de final antecipada, pela força das equipes nos jogos anteriores, as brasileiras perderam por 1 a 0 para a Coreia do Norte pela fase de quartas de final. O palco foi o Atanásio Girardot, em Medelín, e o tento decisivo foi de Un Yong Chae, no início do segundo tempo.

Agora, a Coreia do Norte, campeã em 2006 e 2016, vai atrás do tricampeonato. Mas as brasileiras, seguem sem caneco algum na categoria.

Primeiro tempo

A Coreia do Norte foi melhor no primeiro tempo, empurrando o Brasil para a defesa e fazendo boas trocas de passe na intermediária. Assim, teve as melhores chances: duas foram interceptadas pela goleira Rillary. A outra, um chute de Jon Ryong Jong, aos 13, foi no travessão, Depois dos 25 minutos, o Brasil começou a aparecer um pouco mais no ataque, com Dudinha chamando o jogo. Contudo, sem grande momento de perigo. Assim, o primeiro tempo passou em branco.

Coreia do Norte marca e elimina do Brasil

Veio o segundo tempo e a Coreia seguiu superior, abrindo o placar logo aos três minutos. Un Yong Chae pegou uma sobra da entrada da área e foi muito feliz no arremate. O Brasil até buscou um pouco mais o ataque, mas levava muitos sustos na defesa. Aos 40, em contra-ataque, a juiza chegou a dar pênalti para as norte-coreanas (uma falta de Carla na área). Entretanto, voltou atrás. Nos minutos finais, o nervosismo brasileiro tornou inócuo qualquer chance de um empate que levasse à prorrogação.

BRASIL 0X1 COREIA DO NORTE

Quartas de final do Mundial Sub-20 feminino

Data: 15/9/2024

Local: Atanásio Girardot, Medelín (COL)

BRASIL: Rillary; Guta, Carla e Rebeca; Gi Fernandes, Maiara (Carol, 42’/2ºT), Vitoria Amaral e Ana Guimarães (Gisele, 42’/2ºT); Vendito, Priscila (Milena, 25’/2ºT) e Dudinha. Técnica: Rosana Augusto.

COREIA DO NORTE: Chae Gyong; Kim Kang, Oh Sol, Han Hong e Hwang Yu Hong; Un Yong Chae (Kyong Jin, 44’/2ºT), Jon Jong (Sonk OK, 17’/2ºT), Kim Song Gyong e Jon Ryon (Jong Kum, 14’/2ºT); Ham Ju Hyang e Choe Il Son. Técnico: Song-Ho Ri

Gol: Un Yong Chae, 3’/2ºT(0-1)

Árbitro: Marta Huertas (ESP)

Auxiliares: Guadalupe Porras e Eliana Fernandez (ESP)

Cartões amarelos: Rebeca (BRA); Chae Gyong (COR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.