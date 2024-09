JP Chermont vibra com primeiro gol pelo Santos na Vila Belmiro

Neste domingo (15), o Santos recebeu o América-MG na Vila Belmiro e levou a melhor por 2 a 1, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B. O resultado foi comemorado pelos jogadores e, principalmente torcedores, que viram o Peixe quebrar uma série de quatro partidas sem ganhar em seu estádio.

Logo depois da partida, o lateral-direito JP Chermont, que anotou o seu primeiro gol na casa santista, não escondeu a sua alegria com o feito e, de quebra os três pontos na Vila Belmiro.

“Ah cara, é a nossa primeira vitória no returno, né? Que é aqui na Vila Belmiro. E é um sentimento único poder marcar o gol, é o meu primeiro gol. Tanto jogando na base, já joguei na base aqui na Vila Belmiro várias vezes, e agora como profissional, o meu primeiro gol dentro da Vila Belmiro. Então, essa vitória é muito importante para nós e eu fico muito feliz pelo gol também. O Gil não teve nada a ver com a jogada. Eu chutei no gol, mesmo se ele não tivesse ali, o goleiro não ia chegar”, disse ao Premiere.

Vale citar, que antes do jogo contra o América-MG, JP Chermont estava no banco de reservas e viu Hayner ganhar espaço com Fábio Carille. Porém, o baixo desempenho do concorrente o fez retornar ao time titular.

Com 46 pontos, o Santos está na vice-liderança da Série B. O Novorizontino, atualmente na ponta da tabela, está com 47 pontos. O próximo jogo do Peixe é contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.