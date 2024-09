Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, neste domingo (15/9), pela 26ª rodada do Brasileirão. Num Maracanã que recebeu 63.830 pagantes, o resultado acabou com gosto de derrota para o Flamengo. Afinal, teve maior posse de bola (61%) e finalizações 17 a 9. Além disso, saiu na frente com um gol de Gerson aos 26 da etapa final e mandou duas bolas na trave. Mas o Vasco arrancou na marra a igualdade, gol do astro Philippe Coutinho, aos 41. Garantiu um pontinho importante e com sabor de vitória para os Cruz-Maltinos.

O Vasco foi para 35 pontos e está em oitavo lugar. O Flamengo chega aos 45 pontos, em quarto lugar e vendo a liderança mais longe (o Botafogo tem 53 pontos e um jogo a mais).

Primeiro tempo

Após dez minutos com ligeiro domínio vascaíno, o Flamengo passou a tomar a iniciativa, trabalhando mais pela direita. Mas logo perdeu Luiz Araújo, que sentiu lesão aos 17 minutos. Ele saiu para a entrada de Arrascaeta, que estava sendo poupado para o duelo do meio de semana da Libertadores. A primeira grande chance rolou aos 21, e foi do Flamengo. O lateral-direito Varela recebeu na direita foi ao fundo e cruzou para Pulgar cabecear na pequena e Leo Jardim defender no reflexo. Pouco depois Arrasaceta roubou a bola de Sforza perto da área e demorou para solucionar a jogada, perdendo ótima chance. Já o Vasco só foi assustar em falta cobrada por Payet que passou perto do gol.

Flamengo pressiona e sai na frente

O Flamengo mandou no segundo tempo. criou muito, empurrou oi vasco opara a defesa e teve em Gerson e Leo Ortiz alicerces das melhores jogadas. Aos 17 num contra-ataque Arrascaeta lançouPlata que deu de cabela para Brunoi Hemnruique chegar e chutar na trave. Pouco depois, Alrx Sandro cruzou para cabeçada de Leo Ortiz no travessão. De tanto pressionar, saiu o gol aos 26: Leo Ortiz e Wesley ibnicoiaram a jogada que chegou até Arrascaeta e o passe para Gerson na árera pela duirwita, bater rasterio e abrir o placar

Philippe Coutinho deixa tudo igual

Porém, aos 41 minutos, o Vasco encaixou um ataque pela esquerda com protagonismo de três jogadores que vieram do banco. . Emiliano Rodríguez cruzou pela esquerda, a defesa não observou a entrada do lateral Puma pela direita. Este cruzou para a chegada de Philippe Coutinho. O craque vaascaíno, recuperado de lesão e Covid, entrara aos 29 da etapa final e fazia jogo discreto. Mas ele apareceu bem e concluiu para empatar o jogo. Fechou o placar em 1 a 1. Festa para o Vasco. Mas um bem empate amargo para o Flamengo.

FLAMENGO 1×1 VASCO

Brasileirão-2024 – 26ª rodada

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15/9/2024

Público presente: 63.830

Renda: R$ 3.901.630,00

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley, 18’/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, Pulgar (Evertton Araújo, 37’/2ºT), Gerson e Plata; Luiz Araújo (Arrascaeta, 17’/1ºT e, depois, Gabigol, 37’/2ºT) e Bruno Henrique (Carlinhos, 37’/2ºT). Técnico: Tite

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 39’/2ºT), Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho, 39’/2ºT), Sforza e Payet (Philippe Coutinho, 29’/2ºT); David (Emilian Rodríguez, 29’/2ºT), Vegetti e Jean David (Rayan, 18’/2ºT). Técnico: Rafael Paiva

Gols: Gerson, 26’/2ºT (1-0); Philippe Coutinho, 41’/2ºT (1-1)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS)

