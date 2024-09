Joia decide, e reservas do São Paulo vencem Cruzeiro no Mineirão

Mesmo com reservas, o São Paulo foi ao Mineirão e conseguiu um grande resultado. Afinal, venceu por 1 a 0 o Cruzeiro na noite deste domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A joia William Gomes anotou, no segundo tempo, o gol solitário da partida.

O técnico Luis Zubeldía optou por poupar os titulares, de olho no jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores, na próxima quarta.

Com o resultado, a Raposa estaciona nos 41 pontos, em sétimo na tabela. Por outro lado, o Tricolor Paulista chega a 44 pontos, pulando para a quinta colocação.

Primeiro tempo

O São Paulo, apesar de estar reservas, incomodou o Cruzeiro na primeira etapa. William Gomesa, a joia do Tricolor, já dava sinais do que seria decisivo. Isso porque o atacante assustou Cássio em uma finalização e ainda teve um gol anulado por impedimento. Com bom entrosamento, aliás, a Raposa cercou a área adversária, porém não conseguiu concluir com perigo. Matheus Pereira tentou, mas não se destacou. O protagonismo celeste foi de Cássio, que fez boas defesas em arremates de Erick e André Silva. Nos minutos finais, o São Paulo poderia ter boa vantagem em lance em que o árbitro parou o jogo por falta de Romero em Marcos Antônio.

Segundo tempo

Sem inspiração para criar jogadas de perigo, o Cruzeiro buscou a bola aérea na segunda etapa. Contudo, se deparou com um setor defensivo são-paulino consistente. Aos 13 minutos, os visitantes foram letais e chegaram ao gol. Erick arrancou pela ponta direita, inverteu para a joia William Gomes, que chutou já caindo para superar Cássio. Pouco antes, o goleiro havia “cochilado” na frente do atacante e se salvou por pouco. O técnico Fernando Seabra promoveu mudanças, mas, apesar do abafa dos donos da casa, o time são-paulino soube se defender até o apito final.

CRUZEIRO 0×1 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Data: 15/9/2024 (domingo)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: –

Renda: –

Gol: William Gomes, 13’/2ºT (0-1)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki Bruno, 43’/2ºT); Walace (Lautaro Díaz, 14’/2ºT), Lucas Romero (Peralta, 43’/2ºT), Matheus Henrique (Mateus Vital, 42’/2ºT) e Matheus Pereira; Vitinho (Gabriel Veron, 24’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan e Sabino; Igor Vinícius (Alan Franco, 44’/2ºT), Longo (Luiz Gustavo, 26’/2ºT), Marcos Antônio e Michel Araújo (Rodriguinho, 36’/2ºT); Erick (Wellington Rato, 35’/2ºT), William Gomes (Jamal Lewis, 26’/2ºT) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Cartões Amarelos: Lucas Romero, Matheus Henrique, Kaio Jorge, Gabriel Veron (CRU); Ferraresi, Michel Araújo (SAO)

Cartão Vermelho: –

