Scarpa lamenta derrota do Atlético: ‘Momento bem ruim’

Scarpa entrou no segundo tempo da derrota do Atlético para o Bahia - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

O meia Scarpa, falou após a derrota do Atlético Mineiro por 3 a 0 para o Bahia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova neste domingo (11), pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador reconhece fase ruim da equipe na competição. No entanto, não acredita que a disputa na Libertadores e na Copa do Brasil esteja atrapalhando o rendimento da equipe na competição.

“A gente sabia o quão difícil seria o jogo, a equipe do Bahia é muito qualificada. Não soubemos lidar com a pressão e o estilo de jogo deles e aconteceu isso. Acho que não e não deveria também (Copas atrapalhando no Brasileirão) porque a gente vive um momento bem ruim pela nossa equipe no Campeonato Brasileiro. Nosso objetivo é chegar pelo menos no G-6 e não estamos fazendo por onde para chegar no nosso objetivo”, disse Scarpa.

O Galo é o 10° colocado com 33 pontos. Assim, em 24 partidas na competição até o momento, são oito vitórias, nove empates e sete derrotas. Apesar de estar com dois jogos a menos, a equipe está há nove pontos da zona de classificação para a Libertadores. Porém, a equipe segue viva nas outras competições.

Na Copa do Brasil, está na semifinal e, portanto, vai encarar o Vasco na busca por uma vaga na final. Na Libertadores, enfrenta o Fluminense pelas quartas de final da competição. O vencedor destas Copas também consegue uma vaga direta para a competição internacional no próximo ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.