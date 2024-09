Ruan comemora estreia pelo São Paulo: ‘Muito feliz’

O zagueiro Ruan estreou da melhor forma possível: a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro neste domingo (15), no Mineirão. O defensor, aliás, foi um dos destaques do time reserva do São Paulo na vitória sobre o Cruzeiro. Após a partida, ele comemorou o resultado no primeiro jogo pela equipe paulista.

“Fico muito feliz de ter estreado, a gente veio de uma desclassificação doída (na Copa do Brasil). Agradecer ao grupo pela recepção. Estou muito feliz de estar de volta ao Brasil, ainda mais vestindo a camisa do São Paulo, que é gigante. É isso, estou muito feliz.”

O Tricolor quebrou um jejum de oito jogos sem vencer fora do Morumbi. A vitória é ainda mais importante por causa da dolorosa eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil.

Com o resultado, o São Paulo chega a 44 pontos, pulando para a quinta colocação. O técnico Luis Zubeldía optou por poupar os titulares, de olho no jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores, na próxima quarta.

