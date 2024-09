Cássio lamenta derrota do Cruzeiro: ‘Quando perde, tem que ser criticado’

O goleiro Cássio lamentou a derrota do Cruzeiro para o São Paulo, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o arqueiro admitiu partida abaixo da equipe mineira, mas ressalta confiança no trabalho de Fernando Seabra.

“A gente não fez um grande jogo, mas estamos entre os seis primeiros. Primeira derrota em casa, mas é seguir em frente. Tem que ter sabedoria. Quando se joga bem, tem que ser elogiado. Quando joga mal, é xingado. Total confiança no trabalho do professor. Não foi um resultado bom. Quando você perde, é sujeito a críticas. Temos que continuar trabalhando e na próxima partida dar respostas.”

O Cruzeiro, aliás, sofreu a primeira derrota do Mineirão nesta temporada pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time celeste, por sua vez, estacionou nos 41 e caiu para a sétima colocação, ficando fora da zona de classificação para Libertadores.

A próxima partida da Raposa acontece na quinta-feira (19), às 21h30 (hora de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, contra o Libertad, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

