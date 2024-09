Gerson alega falta no gol do Vasco sobre o Flamengo ‘Fizemos um grande jogo’

Gerson marcou o gol do Flamengo no empate por 1 a 1 com o Vasco - (crédito: - Foto: Lucas Bayer / Jogada 10)

O Flamengo caminhava para mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, porém viu o Vasco deixar tudo igual na reta final da partida, no Maracanã. Na saída do campo, Gerson salientou que o Rubro-Negro foi melhor na partida e afirmou que houve falta no lance do gol de empate do Cruz-Maltino, pelo Brasileirão.

“Fizemos uma excelente partida. Dominamos o jogo praticamente todo. Infelizmente ali no final, uma bola que ao meu ver foi falta, mas o juiz não deu e acabamos tomando o gol. O Vasco só teve essa chance e fez o gol. Dominamos o jogo todo, fizemos um grande jogo. Ficamos tristes por termos feito uma grande partida e termos tomado um gol no final”, disse.

Afinal, aos 41 minutos do segundo tempo, Léo Pereira fez uma jogada individual no lado esquerdo e teve um choque com Mateus Carvalho. No contra-ataque, Emerson encontrou Pumita na área. Nesse sentido, o uruguaio cruzou para Coutinho marcar o primeiro gol desde o retorno ao clube carioca.

Com o resultado, o Flamengo tem 8 pontos de diferença para o líder Botafogo, porém tem um jogo a menos. Na próxima quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), os comandados de Tite enfrentam o Peñarol pelas quartas da Libertadores, no Maracanã. No domingo (22), enfrenta o Grêmio, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.