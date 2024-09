Remo pressiona até o fim, mas só empata com Volta Redonda no Mangueirão

Remo e Volta Redonda empataram sem gols neste domingo (15), em Belém, pelo Grupo B do quadrangular da Série C do Brasileiro. O time paraense dominou as ações, criando as melhores chances. Mas não conseguiu passar pelo rival, que continua na liderança da chave.

Com o resultado nesta terceira rodada, o Leão permanece em segundo lugar no grupo, com os mesmos cinco pontos do Voltaço, que lidera em razão dos critérios de desempate.

Remo e Volta Redonda, aliás, se enfrentarão no sábado (27), às 17h30, desta vez no Estádio Raulino de Oliveira, na Região Sul-Fluminense do Rio de Janeiro. O duelo será pela quarta rodada do quadrangular da Terceira Divisão.

