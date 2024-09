William Gomes vira realidade no São Paulo e mostra credencial para decisões

O jovem William Gomes teve mais uma noite mágica com a camisa do São Paulo. Neste domingo (15), ele marcou o gol da vitória Tricolor em cima do Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Foi o segundo gol dele em apenas oito jogos na temporada e uma alegria imensa após a partida.

“Fico muito feliz por mais um gol, e um gol trabalhado. Eu, Erick e André treinamos muito essa movimentação no treino. Feliz por mais um, é seguir trabalhando, espero fazer mais”, disse William Gomes, após a partida.

O jogador já fizera um golaço sobre o Vitória, no Morumbis e agora, contra o Cruzeiro, chegou a marcar duas vezes. O primeiro acabou anulado pelo VAR, já o segundo foi um lindo chute sem chance para o veterano Cássio. Contudo, Willian Gomes mostra credenciais para ganhar cada vez mais espaço no São Paulo.

Contra o Cruzeiro, o atacante atuou em uma área que o São Paulo vem tendo dificuldades nos últimos jogos. Afinal, o lado esquerdo do ataque não foi o mesmo desde que Ferreira se machucou. O jogador vinha sendo um diferencial no Tricolor, mas desde sua contusão, o técnico Luis Zubeldía não achou uma solução tática.

No momento, Lucas Moura vem atuando mais pelo lado esquerdo. Isso porque o substituto de Ferreira vem sendo Wellington Rato, que costuma jogar pelo lado direito. Assim, William Gomes mostra que pode devolver o camisa 7 para sua posição anterior e dar mais amplitude e velocidade para o setor ofensivo.

São Paulo aposta em William Gomes

O garoto teve recentemente o seu contrato renovado com o Tricolor. O novo vínculo agora é válido dezembro de 2028. Isso mostra a confiança que o São Paulo tem com o jovem para os próximos anos. Assim, espera-se que ele ganhe mais oportunidades nos próximos embates.

Na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Nilton Santos, a equipe são-paulina abre disputa com o Botafogo por uma vaga na semifinal do torneio sul-americano. A volta será no Morumbis, no dia 25. E William Gomes apresentou um belo ”currículo” para ganhar uma chance nas decisões.

