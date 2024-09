Flamengo inscreve três dos quatro reforços na Libertadores; veja lista

O Flamengo enviou a inscrição de três dos quatro reforços desta janela à Conmebol no último dia 12. Primeiro nome oficializado pelo clube, Michael ficou de fora da lista por conta da grave lesão na posterior da coxa direita e só fica à disposição do Rubro-Negro em caso de classificação à semifinal da Libertadores.

Os inscritos ficam à disposição para o duelo contra o Peñarol, nesta quinta-feira (19), no Maracanã. Sendo assim, Tite terá a semana para trabalhar e avaliar a permanência de Alex Sandro e Gonzalo Plata entre os titulares. Carlos Alcaraz, por sua vez, volta a ser opção para o técnico e também tem chances de figurar entre os 11 – visto que De La Cruz está retornando de lesão.

Flamengo e Peñarol se enfrentam na quinta-feira (19), às 19h, pela ida das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro abre os caminhos rumo à semifinal diante de sua torcida, em casa, no Maracanã.

Inscritos do Flamengo

O Rubro-Negro inscreveu os reforços nas vagas de Daniel Cabral, Igor Jesus e Victor Hugo – todos negociados pelo clube. Os dois primeiros assinaram acordo com o Estrela Amadora, de Portugal, e o meia está emprestado ao Goztepe, da Turquia.

A lesão de Michael ‘facilitou’ o processo de inscrição para novos jogadores nesta fase da Libertadores. Isso porque o regulamento da Conmebol limita o número de trocas de atletas para as quartas de final do torneio – de cinco, quantidade permitida nas oitavas, para três. Nesse sentido, o Flamengo teria que deixar obrigatoriamente um de seus reforços fora da lista.

O departamento de futebol do Flamengo chegou a debater internamente sobre como seria tomada a decisão pelos três nomes. Contudo, Michael se lesionou dois jogos após seu retorno ao clube, e o caso evitou o impasse na inscrição. O Rubro-Negro só poderá contar com o atacante no mês de outubro.

Veja lista completa

— Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Lucas Furtado, Dyogo Alves e Caio Barone

— Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, David Luiz, Cleiton, Iago, Carbone, João Victor e Da Mata

— Laterais-direitos: Varela, Wesley, Daniel Sales e Lucyan

— Laterais-esquerdos: Ayrton Lucas, Viña, Alex Sandro, Zé Welinton e Germano

— Volantes: Erick Pulgar, Allan, Rayan Lucas, Evertton Araújo, Caio Garcia, Daniel Rogério e Luis Aucélio

— Meias: Gerson, Arrascaeta, De la Cruz, Lorran, Alcaraz, Fabiano, Guilherme e João Alves

— Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Carlinhos, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Matheus Gonçalves, Shola, Wallace Yan, Felipe Teresa e Adriel.

Libertadores da América

Flamengo e Peñarol se reencontram pela Libertadores após mais de cinco anos. A equipes se enfrentaram pela última vez em maio de 2019, pela fase de grupos da edição que o Rubro-Negro conquistou em Lima, no Peru.

A última derrota do Flamengo no Maracanã, pela Libertadores, ocorreu justamente para o Peñarol, em abril de 2019. O Rubro-Negro, comandado por Abel Braga à época, perdeu por 1 a 0 diante de mais de 61 mil torcedores. Depois, os times empataram sem gols no Uruguai.

O jogo de ida desta edição está marcado para quinta-feira (19), às 19h, no Maracanã. Já o duelo decisivo, que valerá vaga definitiva à semifinal da Libertadores 2024, acontece no Campeón del Siglo, no Uruguai, no dia 26 de setembro – no mesmo horário da partida no Brasil.

