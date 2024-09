Destaque na Data-Fifa, Miguelito ainda briga por espaço no Santos

Um dos destaques da última Data-Fifa, o jovem Miguelito vive com esperança de agora começar a ter mais oportunidades no Santos. O garoto foi fundamental nas duas vitórias da Bolívia, diante da Venezuela e do Chile. Contudo, em seu retorno ao Brasil, ficou fora do embate do Peixe contra o América-MG, pela Série B.

O jogador se reapresentou ao time sub-20 e marcou um dos gols da vitória sobre o Sertãozinho, pelo Campeonato Paulista da categoria. Entretanto, se engana quem acredita que o jogador está fora dos planos de Fábio Carille. O desempenho do boliviano na Data-Fifa chamou a atenção e o treinador cogita utilizar mais o atacante nas próximas rodadas.

“O Miguelito teve um período com a gente aqui. Um garoto com talento muito grande, mas jogando por dentro teve dificuldades. Pedi vídeo para nosso pessoal com ele jogando aberto pela direita. Para mim é uma novidade. Talvez facilite porque não fica de costas para o volante, vem por dentro, pega a bola de frente. Uma alternativa que pode ser”, disse Carille.

Miguelito atuou em três partidas do Santos na Série B, sempre entrando no decorrer dos jogos. Só que o boliviano foi escalado por Carille numa função central, desempenhada atualmente por Giuliano. Assim, teve atuações abaixo do que costuma ter com a camisa boliviana, onde costuma jogar mais aberto no setor ofensivo.

A grande Data-Fifa de Miguelito

Se no Santos Miguelito ainda é uma incógnita, na Bolívia ele já se tornou realidade. Nesta Data-Fifa, o meia fez gols pela seleção nos jogos contra Venezuela e Chile, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além disso, acabou eleito pela Conmebol para a seleção da rodada da competição.

O Santos volta a campo pela Série B na próxima quinta-feira, às 21h30, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela 27ª rodada. A expectativa é que Miguelito esteja ao menos no banco de reservas.

