André Ramalho admite ‘urgência’ com situação do Corinthians no Brasileiro

André Ramalho vê urgência do Corinthians no Brasileiro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro é cada vez mais urgente. A equipe perdeu para o Botafogo por 2 a 1 no sábado (14), no Nilton Santos e permanece na zona de rebaixamento. O discurso dos jogadores é de trabalhar para sair deste desconforto. Contudo, o zagueiro André Ramalho não escondeu a situação de urgência no Alvinegro.

“Precisamos ganhar jogos. Essa que é a verdade. Internamente, a gente trabalha, conversa, analisa os adversários e fazemos tudo que está ao nosso alcance para poder ir chegando e vencendo os jogos, porém nem sempre as coisas funcionam como imaginamos. Neste jogo, até chegamos perto, poderíamos pelo menos ter empatado, mas não foi possível”, disse André Ramalho, que prosseguiu.

“Estamos fazendo de tudo para embalar e sair desta situação no Campeonato Brasileiro. Está sendo difícil, não podemos negar. Temos que ter paciência para saber lidar com a situação e embalar duas, três vitórias consecutivas para ficar em uma situação mais confortável, não está fácil. Acreditamos muito que é possível e vamos conseguir. Cabe a gente, mais uma vez, ter paciência e, nos próximos jogos, com urgência, conseguir os três pontos”, completou.

O Corinthians é o 18° colocado na tabela, com 25 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Contudo, o que preocupa é que os times à frente do Timão, tem partidas a menos que os paulistas.

O próprio Fluminense, por exemplo, tem um jogo atrasado para disputar. Situação semelhante ao do Criciúma, que tem 27 pontos, o mesmo do Tricolor Carioca. Na sequência vem o Grêmio, com 28 pontos e duas partidas ainda a serem pagas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.