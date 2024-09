Neymar causa encanto na web em momento fofura com a filha Mavie

Mavie, filha de dez meses de Neymar, é um xodó dos internautas pelo Brasil. Isso porque, ela se popularizou pelo seu carisma e simpatia genuínos. Novamente, ela causou encanto na web, já que nesta segunda-feira (16), em um momento fofura com o pai. O atacante da Seleção Brasileira postou um registro nas redes sociais, no qual não se aguenta, e aperta as bochechas, além de pernas da criança.

A reação de Mavie foi exatamente a sua marca até aqui nos poucos meses de vida. Com a mão na boca, a menina esbanjou seu sorriso, cheio de simpatia. Ela vestia um macacão verde e um laço na cabeça, além da fofura de suas dobrinhas nas bochechas e nas pernas. Assim, o pai não conseguiu resistir, agarrou a filha e deu um abraço apertado. O momento de amor provocou diversos comentários carinhosos dos fãs de Neymar e também de Mavie. No último domingo (15), aliás, ao lado de Bruna Biancardi, os dois foram protagonistas em vídeo em que exibem seus looks para um passeio em família. A propósito, até uma joia como acessório foi adicionado no conjunto da criança.

Rafaella tem maior proximidade com mãe de terceira filha de Neymar

Rafaella Santos, deu mais um indício de que tem relação mais próxima com Amanda Kimberlly, mãe de Helena, terceira filha do craque. Prova disso é que a irmã do atacante fez uma surpresa para o aniversário da influenciadora. Neste último domingo (15), Rafaella, postou uma foto em que Amanda Kimberlly está segurando um buquê imenso, no formato de um coração, e recheado de rosas caras.

Em seguida, para demonstrar a gratidão e felicidade com o presente, a mãe de Helena fez um registro em suas redes sociais em que segura o mimo. Já a irmã de Neymar utilizou a foto para preparar uma outra homenagem. Vale relembrar que, além de tia da criança, Rafaella ela também é madrinha de Helena, de dois meses. Por sinal, há alguns rumores de que a irmã de Neymar não tem um bom relacionamento com Bruna Biancardi, mãe de Mavie. A sua ausência no batizado da criança de dez meses é mais um elemento que favorece essa teoria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook