Ex-Santos perde sítio de quase R$ 2 milhões por dívida com pai de Neymar

Ex-atacante do Santos, Zé Love, perde sítio por dívida com pai de Neymar

O ex-jogador Zé Eduardo, conhecido como Zé Love, aceitou a adjudicação de seu sítio como forma de quitação da dívida com Neymar da Silva Santos – pai do astro. O participante da próxima edição de ‘A Fazenda’ teve um prazo de 15 dias para se manifestar à Justiça de São Paulo sobre a transferência – cumpriu o combinado na quarta-feira passada.

Em sua resposta, Zé Love concordou com as duas questões referentes ao tema: a adjudicação e o valor do sítio. A avaliação recente definiu que terreno custa R$ 1.865.000,00 – suficiente para quitar dívida com o pai do ex-companheiro de Santos. Zé Eduardo deve, atualmente, R$ 841 mil a Neymar da Silva Santos.

Zé Love e Neymar firmaram amizade nos tempos de Santos, quando conquistaram a América juntos em 2011. Esse vínculo gerou uma relação de confiança entre o ex-jogador e a família do astro do Al-Hilal.

Acordo com Neymar Pai

O processo judicial envolvendo Neymar Pai e Zé Love se arrasta há dois anos. Tal dívida começou quando o empresário assumiu uma série de débitos do ex-atacante com o Banco do Brasil, em uma transação de cerca de R$ 1.038.000. Esse valor inclui o pagamento de R$ 950 mil ao banco e R$ 88 mil em honorários advocatícios.

Em julho deste ano, o pai de Neymar pediu a trasferência do sítio, localizado no interior da capital paulista, à Justiça de São Paulo. A ação ocorreu meses após representantes do empresário alegarem que Zé Love não havia realizado o cumprimento das obrigações financeiras.

A Justiça de São Paulo acatou o pedido recentemente e concedeu o prazo de 15 dias para manifestação de Zé Love. O ex-atacante, conforme mencionado, encaminhou sua resposta na quarta-feira passada.

