Gabigol provoca vascaínos pela vitória no primeiro turno por 6 a 1

Durante o empate por 1 a 1 no Clássico dos Milhões no domingo (15), no Maracanã, Gabigol, atacante do Flamengo, fez uma provocação aos torcedores do Vasco. O camisa 99, que começou a partida no banco de reservas, fez o número seis com as mãos na direção do setor sul (torcida visitante), em alusão à vitória rubro-negra no primeiro turno por 6 a 1.

A reportagem do Jogada10 flagrou o momento em que o ídolo do Flamengo fez o gesto aos torcedores rivais. A provocação aconteceu durante a ida do jogador para o aquecimento. Logo após de fazer a “zoação”, Gabigol riu, apontando para os torcedores.

Durante a ida para o aquecimento, Gabigol provocou os torcedores do Vasco fazendo o número seis com os dedos, em alusão à goleada por 6 a 1 no primeiro turno. ????: Lucas Bayer [image or embed] — Lucas Bayer (@lucas-bayer.bsky.social) 15 de setembro de 2024 às 19:52

Provocação da torcida

A torcida do Flamengo levou duas bandeiras ao Maracanã com menções ao jogo histórico. Elas foram abertas no momento em que as equipes entraram em campo.

Gabigol em campo

Gabigol entrou na partida aos 38 minutos do segundo tempo, no lugar de Erick Pulgar. Naquele momento, o Flamengo vencia o clássico por 1 a 0. O gol do empate saiu quatro minutos depois, com Coutinho. Em resumo, o camisa 99 não teve grandes oportunidades de gol.

