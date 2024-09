Fluminense tem pendurado de peso na Libertadores

Camisa 10 do Fluminense, Ganso está pendurado com dois amarelos - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense terá de ligar um importante alerta ao entrar em campo nesta quarta-feira (18), quando recebe o Atlético-MG, pela Libertadores, no Maracanã. Isso porque o Tricolor tem um jogador pendurado com dois cartões.

Ganso, advertido tanto na ida, quanto na volta do duelo contra o Grêmio, está na berlinda. Assim, caso sofra nova sanção no jogo de ida contra o Galo, será desfalque em Belo Horizonte, no jogo de volta das quartas de final.

A boa notícia é que ele é o único do elenco tricolor em tal condição. Thiago Santos, Esquerdinha, Kauã Elias, Samuel Xavier e Guga possuem um amarelo, seguindo em situação “confortável”. Lembrando que a Libertadores zera os cartões ao fim da fase de grupos. Os jogadores citados receberam a punição durante as oitavas de final contra o Grêmio.

Além disso, a competição também elimina os amarelos antes da semifinal. O que significa que Ganso passará ileso caso não sofra amarelo nos jogos das quartas, com seus cartões sendo zerados para a semi.

Na atual edição da Libertadores, o Fluminense só perdeu um jogador por suspensão: Felipe Melo, que levou quatro amarelos na fase de grupos. Assim, ele foi desfalque no duelo contra o Cerro Porteño (PAR), pela quinta rodada.

