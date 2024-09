Mais derrotas que vitórias: veja campanha do Flamengo no returno

Desfalques e reforços no Flamengo

O Flamengo contou com alguns desfalques neste returno do Campeonato Brasileiro. Everton Cebolinha e Viña se machucaram no empate contra o Palmeiras no segundo jogo. Ambos só retornam na próxima temporada. Gabigol, Arrascaeta, Michael, De la Cruz e Pedro também desfalcaram a equipe em alguns jogos.

No entanto, Gabigol e Arrascaeta já retornaram. De la Cruz deve ser o próximo e Michael ainda não tem previsão. Pedro, por sua vez, chegou a se recuperar, mas se lesionou quando estava com a Seleção Brasileira e só volta a atuar no meio da próxima temporada.

Por outro lado, o Rubro-Negro buscou nomes no mercado. Além de Michael, a equipe carioca contratou Alcaraz, Gonzalo Plata e Alex Sandro para reforçar a equipe nesta reta final de temporada. O Flamengo está em três competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.