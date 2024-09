Memphis deve estrear pelo Corinthians no sábado, contra o Atlético-GO

A estreia de Memphis Depay com a camisa do Corinthians está cada vez mais próxima. Afinal, o primeiro jogo do holandês pelo Timão deve ocorrer diante do Atlético-GO no próximo sábado (21), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador, reforço do clube após o fechamento da janela de transferências, segue em ritmo frenético de treinamentos para entrar em forma o mais rapidamente possível. Dessa maneira, ele não viajou com os companheiros para Fortaleza, onde o Corinthians vai enfrentar o Laion pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

A comissão técnica acredita que Memphis precisa de mais treinos para ter condições físicas para atuar, ao menos, um tempo contra o Dragão, no sábado. Assim, a permanência dele no CT Joaquim Grava foi estratégica.

Memphis não entra em campo desde o dia 10 de julho, quando atuou pouco mais de 30 minutos na derrota da Holanda para a Inglaterra na semifinal da Eurocopa. Na época, ele deixou o campo com um problema muscular.

O atacante fechou com o clube do Parque São Jorge até julho de 2026 e custará cerca de R$ 70 milhões aos cofres entre salários, luvas e bonificações. A maior parte paga pelo novo patrocinador.

É a primeira experiência de Memphis fora da Europa. Ele foi revelado pelo PSV e passou ainda por Manchester United, Lyon, Barcelona e, por último, Atlético de Madrid.

