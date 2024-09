Athletico-PR: Nikão é afastado e vai treinar separado dos companheiros

A comissão técnica do Athletico-PR decidiu afastar o meia Nikão dos treinos da equipe. Dessa maneira, o ídolo da torcida vai fazer atividades separadamente dos companheiros nas próximas semanas. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, segundo a jornalista Monique Vilela.

Nikão já não escondia a sua insatisfação no Athletico e teve alguns problemas com o técnico Martín Varini, com quem trabalhou no Cruzeiro, em 2023.

Na última quarta-feira (11), o meia entrou nos minutos finais da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pela Copa do Brasil. Contudo, não foi escalado para a decisão por pênaltis. Os escolhidos pela comissão técnica foram Pablo, Mastriani, Canobbio, João Cruz e Madson. O uruguaio desperdiçou sua cobrança, e o Furacão foi eliminado nas quartas de final.

O jogador não vem tendo muitas oportunidades como titular do Athletico com Martín Varini. Em agosto, após um jogo do Brasileirão, ele acabou vaiado por parte da torcida. Após a partida, ele falou sobre o protesto.

Nikão foi vaiado pela torcida do Athletico

“As coisas não estavam acontecendo naquele momento e coube a uma minoria fazer isso. No futebol você está sujeito a tudo. Torcedor é emoção. Eu tenho um carinho muito grande pelo torcedor do Athletico e tenho certeza que a maioria está comigo. Quando saí me aplaudiram, mas respeito esse desabafo”, declarou, antes de completar:

“Cada treinador tem suas particularidades, cabe respeitar. Cada característica de jogo pede um tipo de jogador. É um estilo em que o extremo fica bem aberto, com o pé na linha. Eu sou um cara que roda mais, na parte central, em movimento, eu sou um meia-atacante, não sou ponta, como é o Cuello, Canobbio, Julimar. Tenho uma característica diferente, mas estou trabalhando muito para voltar e ficar à disposição depois desse período lesionado”.

Nikão voltou ao Athletico em abril, após ficar sem espaço no São Paulo. É um dos maiores nomes da história do Furacão, onde atuou de 2015 a 2021, com 314 jogos, 152 vitórias, 49 gols marcados e 47 assistências (incluindo amistosos). No Furacão, conquistou o bicampeonato da Sul-Americana (2018 e 2021) e a Copa do Brasil (2019). Ele faturou ainda o Paranaense (2016 e 2020) e a J. League/Conmebol (2019).

Nesta temporada, o jogador entrou em campo pelo Furacão em 17 partidas, com dois gols e uma assistência.

