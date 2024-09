O São Paulo deve ter dois desfalques para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Afinal, Rodrigo Nestor e Liziero não devem reunir condições de enfrentar os cariocas no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

A dupla não atuou na vitória sobre o Cruzeiro, no último domingo, e também não treinou nesta segunda-feira (16), quando o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda. Nestor está em tratamento de uma torção no tornozelo direito, enquanto Liziero sente dores no adutor da coxa esquerda.

Nesta terça-feira, o São Paulo fará mais um treino no CT. A atividade servirá para o técnico Luis Zubeldía definir a escalação para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro.

Dessa maneira, o Tricolor deve entrar em campo no Nilton Santos com o seguinte time: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano (William Gomes) e Lucas; Calleri.

