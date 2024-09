Bragantino negocia a contratação de atacante português

O Bragantino negocia a contratação do atacante português Ivan Cavaleiro, de 30 anos, que estava no Lille-FRA até julho deste ano. A informação foi publicada inicialmente pelos jornalistas Bruno Andrade e André Hernan, no portal UOL.

Cavaleiro defendeu o Lille na temporada passada. Fez 23 jogos e marcou um gol. Apesar da passagem regular, não teve o contrato renovado pelo clube francês.

Ivan Cavaleiro, de 30 anos, começou a carreira no Benfica, de Portugal. Logo depois, passou por Deportivo (Espanha), Monaco (França), Wolverhampton e Fulham (ambos da Inglaterra) e Alanyaspor (Turquia). Na última temporada, com a camisa do Lille, marcou um gol e deu duas assistências em 23 jogos.

Na última janela de transferências, o Massa Bruta contratou o atacante Arthur Sousa, de 21 anos, ex-Corinthians. Além dele, o Braga tem no elenco os atacante Eduardo Sasha, Thiago Borbas, Henry Mosquera, Vitinho e Vinicinho. O time, aliás, oficializou na última sexta-feira, 13, a venda do atacante Helinho ao Toluca-MEX.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.