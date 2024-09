Internacional x Cuiabá: Ao vivo, com a Voz do Esporte, às 18h30

Internacional x Cuiabá - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Internacional e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira (16/9), às 20h (de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado chega embalado por uma vitória recente sobre o Fortaleza, por 2 a 1, em confronto atrasado. Enquanto isso, o Cuiabá empatou sem gols com o Juventude na rodada anterior, resultado que o manteve na penúltima colocação da competição. A Voiz do Esporte transmite este jogo, que terá a narração de Daniel Teles.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Figueiredo Jr nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima para conferir este jogo que fecha a rodada do Brasileirão.

